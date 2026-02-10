ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM SOBRAL

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (10), na entrada da rodovia que liga Sobral ao distrito de Bonfim e à BR-222. A ocorrência envolveu uma motocicleta que seguia no sentido Bonfim–Sobral.





De acordo com as informações apuradas no local, ao acessar a BR-222, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.





As vítimas foram identificadas como Raimundo e Priscila Linhares da Silva. Raimundo, que conduzia a motocicleta, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento médico. Já Priscila, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.



