terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM SOBRAL

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (10), na entrada da rodovia que liga Sobral ao distrito de Bonfim e à BR-222. A ocorrência envolveu uma motocicleta que seguia no sentido Bonfim–Sobral.

De acordo com as informações apuradas no local, ao acessar a BR-222, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.

As vítimas foram identificadas como Raimundo e Priscila Linhares da Silva. Raimundo, que conduzia a motocicleta, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento médico. Já Priscila, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Com informações de Sobral Online.

