SINE/IDT Sobral oferta 161 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para PCD

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral divulgou, nesta semana, uma nova lista com 161 vagas de emprego disponíveis para o município, contemplando diferentes áreas do mercado de trabalho, desde o comércio e serviços até a construção civil e indústria.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão os cargos de pedreiro (30), servente de obras (30), carpinteiro (25) e armador de estrutura de concreto (20). Também há vagas para funções administrativas, vendas, alimentação, manutenção, logística e serviços gerais.

Confira algumas das ocupações ofertadas:

Agente de vendas de serviços (07)

Assessor de microcrédito (01)

Assistente administrativo (01)

Auxiliar administrativo (02)

Auxiliar contábil (01)

Auxiliar de limpeza (01)

Consultor de vendas (01)

Costureira em geral (01)

Cozinheiro de restaurante (01)

Eletricista e eletricista auxiliar (02)

Garçom (01)

Mecânico de automóvel (01)

Motofretista (03)

Operador de caixa (01)

Representante comercial autônomo (03)

Supervisor comercial (02)

Vendedor porta a porta (06)

Vendedor de serviços (02)

Vendedor interno (01)

Além das vagas gerais, o SINE/IDT Sobral também está disponibilizando 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), todas para o cargo de auxiliar de linha de produção, reforçando a política de inclusão no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar o SINE/IDT Sobral munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). As vagas podem sofrer alterações ou ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas.

Para mais informações, é recomendado acompanhar os canais oficiais do SINE/IDT ou comparecer diretamente à unidade de atendimento em Sobral.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis