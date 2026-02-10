CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

SINE/IDT Sobral oferta 161 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para PCD

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral divulgou, nesta semana, uma nova lista com 161 vagas de emprego disponíveis para o município, contemplando diferentes áreas do mercado de trabalho, desde o comércio e serviços até a construção civil e indústria.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão os cargos de pedreiro (30), servente de obras (30), carpinteiro (25) e armador de estrutura de concreto (20). Também há vagas para funções administrativas, vendas, alimentação, manutenção, logística e serviços gerais.

Confira algumas das ocupações ofertadas:

  • Agente de vendas de serviços (07)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Assistente administrativo (01)

  • Auxiliar administrativo (02)

  • Auxiliar contábil (01)

  • Auxiliar de limpeza (01)

  • Consultor de vendas (01)

  • Costureira em geral (01)

  • Cozinheiro de restaurante (01)

  • Eletricista e eletricista auxiliar (02)

  • Garçom (01)

  • Mecânico de automóvel (01)

  • Motofretista (03)

  • Operador de caixa (01)

  • Representante comercial autônomo (03)

  • Supervisor comercial (02)

  • Vendedor porta a porta (06)

  • Vendedor de serviços (02)

  • Vendedor interno (01)

Além das vagas gerais, o SINE/IDT Sobral também está disponibilizando 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), todas para o cargo de auxiliar de linha de produção, reforçando a política de inclusão no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar o SINE/IDT Sobral munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). As vagas podem sofrer alterações ou ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas.

Para mais informações, é recomendado acompanhar os canais oficiais do SINE/IDT ou comparecer diretamente à unidade de atendimento em Sobral.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

