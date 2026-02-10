SINE/IDT Sobral oferta 161 vagas de emprego em diversas áreas; há oportunidades para PCD

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral divulgou, nesta semana, uma nova lista com 161 vagas de emprego disponíveis para o município, contemplando diferentes áreas do mercado de trabalho, desde o comércio e serviços até a construção civil e indústria.
Entre as oportunidades com maior número de vagas estão os cargos de pedreiro (30), servente de obras (30), carpinteiro (25) e armador de estrutura de concreto (20). Também há vagas para funções administrativas, vendas, alimentação, manutenção, logística e serviços gerais.
Confira algumas das ocupações ofertadas:
-
Agente de vendas de serviços (07)
-
Assessor de microcrédito (01)
-
Assistente administrativo (01)
-
Auxiliar administrativo (02)
-
Auxiliar contábil (01)
-
Auxiliar de limpeza (01)
-
Consultor de vendas (01)
-
Costureira em geral (01)
-
Cozinheiro de restaurante (01)
-
Eletricista e eletricista auxiliar (02)
-
Garçom (01)
-
Mecânico de automóvel (01)
-
Motofretista (03)
-
Operador de caixa (01)
-
Representante comercial autônomo (03)
-
Supervisor comercial (02)
-
Vendedor porta a porta (06)
-
Vendedor de serviços (02)
-
Vendedor interno (01)
Além das vagas gerais, o SINE/IDT Sobral também está disponibilizando 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), todas para o cargo de auxiliar de linha de produção, reforçando a política de inclusão no mercado de trabalho.
Os interessados devem procurar o SINE/IDT Sobral munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). As vagas podem sofrer alterações ou ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas.
Para mais informações, é recomendado acompanhar os canais oficiais do SINE/IDT ou comparecer diretamente à unidade de atendimento em Sobral.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria