Defesa apresenta novo pedido de domiciliar para Bolsonaro, diz Carlos

O pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro (PL-SC), afirmou nesta terça-feira (10) que a defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou um novo pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente, preso na Papudinha.





O pedido vem após o relatório da Polícia Federal (PF), publicado na semana passada, onde mostra os riscos de morte ao apenado, condenado por suposta tentativa de golpe de Estado.





“A defesa do meu pai apresenta hoje pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos ao apontar quase 10 comorbidades relvantes e os elevados riscos de morte a que está submetido o Presidente Jair Bolsonaro (PL). Trata-se de uma medida humanitária, necessária e juridicamente amparada”, disse Carlos no X (antigo Twitter).





(Diário do Poder)