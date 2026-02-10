Farmácia abre vaga para Atendente em Tianguá

Uma farmácia localizada no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, está com vaga de emprego aberta para o cargo de Atendente de Farmácia. A oportunidade é destinada a profissionais que já possuam experiência no setor e que tenham disponibilidade para atuar em horários flexíveis.

Requisitos para a vaga:

Experiência comprovada de, no mínimo, 6 meses no ramo farmacêutico ;

Disponibilidade de horários ;

Habilidade no uso de sistemas e planilhas ;

Conhecimento e manuseio de redes sociais ;

Perfil proativo, com bom relacionamento interpessoal.

Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp, por meio do número (88) 99436-7439, ou entregar presencialmente na farmácia, localizada na Rua Largo Padre José Tomás, nº 54, Centro de Tianguá.

A empresa reforça o convite aos candidatos que atendam aos requisitos e destaca: “Venha fazer parte do nosso time!” 🚀🎯