PCCE cumpre 13 mandados de prisão preventiva por organização criminosa e 24 mandados de busca e apreensão em ofensivas na Capital e Interior

Em continuidade aos trabalhos de combate aos grupos criminosos, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou, nesta terça-feira (10), mais uma fase da Operação Nexus, com foco na prisão de membros de um grupo criminoso de origem carioca. As ações resultaram em 13 cumprimentos de mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão.





No bairro Prefeito José Walter, na Área Integrada de Segurança Pública 21 (AIS 21) da Capital, as equipes policiais cumpriram 12 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão. No município de Acaraú, na Área Integrada de Segurança Pública 11 (AIS 11) do estado, foi cumprida uma decisão judicial de prisão preventiva.





Além dos alvos da operação, as diligências na Capital resultaram em duas prisões em flagrante: um homem de 26 anos, por tráfico de drogas, e uma mulher, também de 26 anos, por receptação. Celulares e computadores foram apreendidos durante a ação. Os capturados foram conduzidos às delegacias responsáveis pelas diligências e, em seguida, colocados à disposição da Justiça.





SSPDS/CE