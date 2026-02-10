CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Polícia Civil recupera motocicleta roubada no Centro de Sobral

Policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Sobral recuperaram, na manhã desta segunda-feira (10 de fevereiro de 2026), uma motocicleta que havia sido tomada de assalto na noite do dia anterior. A ação ocorreu durante diligências no bairro Domingos Olímpio, no município de Sobral, na região Norte do Ceará.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o veículo foi localizado após ações investigativas realizadas por investigadores da unidade. A motocicleta foi encontrada em um terreno baldio, nas proximidades da fábrica de cimento, área conhecida por ser utilizada como ponto de ocultação de veículos roubados.

Após a recuperação, a moto foi encaminhada à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis para a posterior devolução ao proprietário. As circunstâncias do roubo seguem sendo apuradas pelas autoridades policiais.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos no crime. A ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no combate aos crimes patrimoniais e na recuperação de bens subtraídos em Sobral.

A instituição também destaca a importância da participação da população, que pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas, ajudando a fortalecer a segurança e a ordem pública no município.

