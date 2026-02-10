Prefeitura realiza evento cristão Sobral de Fé no período de Carnaval

A segunda edição do Sobral de Fé acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro, no Arco de Nossa Senhora de Fátima, tendo como atrações principais o padre Fábio de Melo e a cantora Midian Lima. O evento cristão, realizado no período de Carnaval, contará com atividades católicas e evangélicas, reunindo música, cultura, fé, reflexão e lazer. A expectativa é de um público superior a 20 mil pessoas em cada dia de programação.





A programação de sábado (14), a partir das 18h, contará com show de Emanoel Nazareno, da Comunidade Cristo Rei; celebração da Santa Missa com o bispo diocesano, Dom Vasconcelos; momento de oração e louvor; e, em seguida, às 21h, show do cantor padre Fábio de Melo.





No domingo (15), o Sobral de Fé terá início às 19h, com apresentação da banda Casa de Deus. Na sequência, a banda Shammah acompanhará dez cantores locais. O público também contará com a participação do pregador Izidio Raveno e, encerrando a noite, às 21h, show da cantora gospel Midian Lima.





O evento contará com estrutura voltada à inclusão e à segurança do público, com espaço de acessibilidade, intérprete de Libras, equipes de segurança e apoio de profissionais de saúde durante toda a programação.





A iniciativa é da Prefeitura de Sobral, por meio das Secretarias do Turismo e Eventos (SETUR) e da Juventude e Cultura (SEJUC), em parceria com o Instituto Artístico-Cultural Esportivo do Vale do Acaraú (IVAC).









SERVIÇO





Sábado | 14 de fevereiro (Programação Católica)





18h – Show com Emanoel Nazareno (Comunidade Cristo Rei)





19h – Celebração da Santa Missa com Dom Vasconcelos





20h30 – Momento de oração e louvor





21h – Show do padre Fábio de Melo









Domingo | 15 de fevereiro (Programação Evangélica)









19h – Apresentação da banda Casa de Deus





19h30 – Banda Shammah





20h30 – Participação do pregador Izidio Raveno





21h – Show da cantora gospel Midian Lima