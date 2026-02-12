Leitor denuncia possíveis maus-tratos a animais em atração turística no Sítio do Bosco, em Tianguá

Um internauta entrou em contato com o blog Sobral 24 Horas para denunciar uma suposta prática de maus-tratos a animais nas dependências do Sítio do Bosco, localizado no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.





De acordo com o denunciante, o local oferece uma atração em que visitantes tiram diversas fotos segurando uma cobra da espécie jibóia. Segundo o relato, o animal é submetido a várias sessões de fotos consecutivas ao longo do dia, o que, na visão do internauta, estaria deixando o réptil estressado e visivelmente cansado.





Ainda conforme a denúncia, a coordenação do Sítio do Bosco cobra um valor por cada foto tirada com a cobra. O espaço também disponibilizaria outros animais para interação com o público, como araras. O leitor afirma que a prática seria recorrente e que a atividade com os animais representa uma fonte significativa de lucro para a empresa, apesar do possível sofrimento imposto aos bichos.





O denunciante pede que os órgãos competentes, como a Secretaria de Meio Ambiente e o Ibama, apurem a situação para verificar se há irregularidades e se os animais estão sendo mantidos em condições adequadas, conforme determina a legislação ambiental vigente.





A Constituição Federal e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) preveem punições para atos de abuso e maus-tratos contra animais, sejam eles silvestres ou domésticos.



