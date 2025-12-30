Operação conjunta da PM resulta em grande apreensão de drogas em Sobral

A Polícia Militar do Ceará, por meio de uma operação conjunta envolvendo equipes do 3º BPM/3º CRPM e do 11º BPM/7º CRPM, realizou uma grande apreensão de drogas na manhã desta terça-feira (30), no município de Sobral, região Norte do Estado.





A ação aconteceu na localidade de Sabonete, após informações repassadas à PM sobre o paradeiro de integrantes de uma organização criminosa que estaria atuando na área. Com base nos dados obtidos, os policiais montaram um cerco estratégico na região indicada.





Durante as diligências, alguns suspeitos conseguiram fugir em direção a uma área de mata, não sendo localizados naquele momento. No entanto, ao intensificarem as buscas no local, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes enterrados no matagal, acondicionados em recipientes plásticos.





Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foram adotadas as medidas legais pertinentes.





A Polícia Militar reforça que ações integradas como esta fazem parte do combate contínuo ao tráfico de drogas e à criminalidade na região. Com informações de Olivando Alves