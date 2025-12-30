Governador Elmano entrega novos fuzis e drones para Polícia Militar

Investimento total é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, entregou nesta terça-feira (30) 82 novos fuzis e 15 drones para a Polícia Militar (PMCE). O investimento total é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.





Com essa nova entrega de armamento, o Estado ultrapassa a marca de 4 mil armas de fogo para suas forças de segurança, somente de 2023 para cá. Além do reforço bélico, haverá um ganho na inteligência da PMCE com os novos drones.





A solenidade aconteceu no Comando-Geral da corporação, em Fortaleza, e contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e do comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio.





Confira vídeo