PMCE divulga Operação Réveillon nas estradas e dá dicas de segurança

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), deflagra a Operação Réveillon nas rodovias estaduais a partir das 17h desta terça-feira (30). A ofensiva contará com um efetivo de 421 policiais militares e seguirá até as 18h do dia 4 de janeiro de 2026. A PMCE ainda oferece dicas de segurança para quem planeja pegar a estrada no período festivo.





A atuação do BPRE será ininterrupta e empregará ainda 36 viaturas, 44 motos e nove guinchos em 26 postos fixos na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do Ceará. As ações são desenvolvidas em parceria com os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na Capital, e com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), nas rodovias estaduais.





Dicas de segurança





O primeiro passo antes de pegar a estrada é realizar uma manutenção preventiva do veículo. Nesta, deve-se constatar que as condições de freios, pneus, óleo e água, principalmente, estejam em condições seguras para a viagem. Além disso, é de fundamental importância que as documentações do veículo e do condutor estejam regulares.





É importante também que haja um planejamento da viagem, com pausas para descanso, e que evite transitar, se possível, à noite. No momento do deslocamento, deve-se respeitar a sinalização de trânsito, os limites de velocidade da via e manter uma distância segura do veículo da frente. Ainda, motorista e passageiros do carro devem estar com cinto de segurança afivelados.





Crianças, bagagens e animais





Outras recomendações do BPRE são acerca do transporte de crianças, animais e bagagens no veículo. No caso de crianças, o dispositivo de segurança adequado varia de acordo com a faixa etária: bebê conforto para crianças de até um ano ou com o peso de até 13 kg; cadeirinha para crianças com idade superior a um ano e igual ou inferior a quatro anos e com o peso entre nove e 18 kg e assento de elevação para as com idade superior a quatro anos e igual ou inferior a sete anos e meio e com o peso entre 15 e 36 kg. O cinto de segurança é obrigatório para maiores de sete anos e meio.





Já em relação aos animais, embora seja recomendável o transporte do bichinho de estimação em dispositivo de segurança adequado, é infração de trânsito: o transporte do animal entre as pernas do condutor, do seu lado esquerdo, conduzir animais nas partes externas do veículo. Acerca da carga, que ocupa parte significativa e que dificulta ou impede a utilização adequada dos mecanismos e acessórios do veículo, esta deverá estar acondicionada no local apropriado, que é o porta-malas.





Considerações finais





Para finalizar, ressalte-se alguns pontos, como: a proibição do motorista segurar e manusear telefone celular enquanto dirige e conduzir o veículo sob influência de álcool. Ambas são consideradas infrações gravíssimas.





Caso haja algum sinistro de trânsito, deve-se manter a calma e verificar se houve feridos. Não havendo feridos, os veículos devem ser retirados da via para não atrapalhar o tráfego e evitar novos acidentes. Em caso de vítimas, sinalize e preserve o local, acione os serviços de emergência e aguarde no lugar. Troque informações com o outro condutor e registre o respectivo Boletim de Ocorrência.





