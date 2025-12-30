Jovem é preso com drogas e dinheiro durante patrulhamento da PM em Varjota

Suspeito foi autuado por tráfico de entorpecentes na delegacia de Sobral.

Um jovem de 22 anos foi preso na noite desta segunda-feira (29) por suspeita de tráfico de drogas no município de Varjota, no interior do Ceará. A prisão foi realizada por policiais militares da 3ª Companhia do 7º Batalhão, durante patrulhamento de rotina no bairro Pedreira.





De acordo com a Polícia Militar, a equipe trafegava por uma rua do bairro, e se deparou com o rapaz em atitude considerada suspeita. Durante a abordagem e a revista pessoal, os policiais encontraram porções de crack prontas para a comercialização, além de maconha e cerca de R$ 470 em cédulas fracionadas.





Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 2ª Delegacia Municipal da Polícia Civil em Sobral, onde foi apresentado ao delegado de plantão para os procedimentos legais.





Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado a uma unidade prisional e colocado à disposição da justiça. Via portal CN7