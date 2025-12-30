Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: "Quase desmaiei"

O que deveria ser apenas a formalização do nascimento acabou se transformando em uma grande surpresa para uma mãe em Imperatriz, no Maranhão. Quatro dias após o parto, a bebê foi registrada pelo pai com um nome diferente daquele escolhido pelo casal durante toda a gestação, sem que a mãe tivesse conhecimento da mudança.





Desde o início da gravidez, estava decidido que a menina se chamaria Cristal. O nome já era conhecido pela família e chegou a ser usado em publicações nas redes sociais após o nascimento da criança, ocorrido em 30 de novembro. “A família toda estava animada. Minha vó estava apaixonada no nome e ele sempre concordou”, contou a mãe, Anna Gabrielly Texeira Gomes, de 21 anos, em entrevista à revista Crescer.





No entanto, no dia 4 de dezembro, o motorista de van Rogério Alvarenga, de 42 anos, foi sozinho ao cartório e registrou a filha como Ayalla Martina. A mãe só soube da mudança por telefone. “Ele me ligou e disse: ‘Olha aí, amor, o nome da nossa filha agora é Ayalla Martina’. Eu quase desmaiei. Não sabia nem o que fazer naquele momento. Entrei em desespero, tive crises de choro porque tinha acabado de passar por uma cesariana”, relatou Anna.





Segundo Rogério, a escolha do novo nome teve motivações pessoais. Ele afirmou que escolheu Ayalla por gostar de nomes diferentes e Martina por considerar um nome forte. Apesar do susto inicial, Anna disse que, com o passar do tempo, acabou aceitando a decisão. “No começo fiquei com muita raiva, mas no final aceitei. A história ficou engraçada”, afirmou.





Essa não foi a primeira vez que o pai decidiu sozinho o nome de um filho. O casal já tem outra criança, registrada como Clarck Kent, em referência ao personagem Superman.





Via portal Tupiniquim