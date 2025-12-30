Urgente: Bolsonaro volta ao centro cirúrgico

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou nesta terça-feira (30) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou retornar ao centro cirúrgico do Hospital DF Star, em Brasília, onde permanece internado. A atualização foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais.





Segundo Michelle, o quadro de soluços enfrentado pelo ex-presidente não apresentou melhora, apesar da realização de dois procedimentos médicos recentes. Diante da persistência do problema, a equipe responsável decidiu adotar uma nova intervenção para tentar controlar os sintomas.





Em sua mensagem, ela explicou a decisão tomada pelos profissionais de saúde. “diante disso, a equipe optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico”.





Jair Bolsonaro está hospitalizado desde que passou por uma cirurgia e, desde então, vem sendo submetido a avaliações constantes. A equipe médica segue monitorando o quadro clínico e realizando intervenções conforme a evolução do paciente.



