Emissão da Nota Fiscal Nacional para autônomos será obrigatória a partir de 2026

O cenário para quem trabalha por conta própria no Brasil está prestes a mudar de forma definitiva. A partir de 1º de janeiro de 2026, a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) por meio do Emissor Nacional será obrigatória para todos os profissionais autônomos. A medida, estabelecida pelo Governo Federal, visa padronizar a arrecadação e modernizar o sistema tributário brasileiro.





Na prática, a nova regra decreta o fim do recibo informal como documento principal de transação. A partir da data estipulada, a NFS-e será o padrão exclusivo para a prestação de serviços, permitindo ao Fisco um controle mais rígido e o cruzamento de dados em tempo real.





A transição para o Emissor Nacional não é apenas uma mudança de sistema, mas um passo estratégico que antecede a implementação plena da Reforma Tributária. Segundo o advogado especialista em Direito Tributário e Gestão de Empresas, João Lucas Vieira, a adaptação precoce é fundamental para evitar sanções.





“A obrigatoriedade da NFS-e Nacional faz parte de uma transformação estrutural. O autônomo que não se adaptar corre o risco de enfrentar entraves com clientes, problemas fiscais e dificuldades futuras quando o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) entrar em vigor”, alerta o especialista.





Além da obrigação legal, a emissão de nota fiscal tem se tornado uma barreira comercial. Atualmente, empresas de médio e grande porte já condicionam o pagamento de fornecedores à apresentação do documento fiscal. Com a nova regra:





Segurança Jurídica: Melhora a formalização de contratos.





Credibilidade: Profissionais que emitem nota são vistos com maior profissionalismo pelo mercado.





Rastreabilidade: Facilita a comprovação de renda para o próprio trabalhador junto a instituições financeiras.









Como se preparar para 2026?





O processo de emissão será centralizado no portal oficial do governo e exigirá o uso da conta Gov.br. Para evitar correria de última hora e possíveis instabilidades no sistema, o especialista recomenda que os autônomos iniciem o cadastro o quanto antes.





Passo a passo para a regularização:





Acesso: Entrar no portal da NFS-e Nacional.





Login: Utilizar as credenciais da conta Gov.br (recomenda-se níveis Prata ou Ouro).





Configuração: Preencher os dados cadastrais e configurar o perfil de emissor.





Validação: Conferir as alíquotas e códigos de serviço correspondentes à atividade exercida.





A falta de organização pode resultar em perda de contratos e riscos fiscais, já que a nota passará a ser a única via válida para a circulação de serviços no país. Nos próximos meses, o governo deve divulgar novos detalhes sobre a integração com o IBS e a CBS, os novos impostos que simplificarão o consumo no Brasil.