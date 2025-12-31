Grave acidente de trânsito deixa motociclista morto em Sobral

Na tarde desta quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, foi identificada a vítima do grave acidente de trânsito registrado no início da Avenida Fernandes Távora, em Sobral. Trata-se de José Orineudo, de aproximadamente 42 anos, morador do município de Forquilha.





De acordo com as informações apuradas, José Orineudo trabalhava na empresa Fortek Engenharia, localizada no município de Senador Sá (CE), e retornava para casa no momento do acidente. Ele conduzia uma motocicleta quando houve a colisão com um automóvel modelo Prisma, de cor branca. O impacto foi extremamente violento, e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.





A Guarda Civil Municipal foi acionada e realizou o isolamento da área, além de controlar o tráfego de veículos até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O órgão ficou responsável pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo para o núcleo da Pefoce.





As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades competentes e deverão ser esclarecidas após a conclusão do laudo pericial.





O acidente, ocorrido nas últimas horas de 2025, reforça o alerta sobre os riscos no trânsito e encerra o ano com mais uma tragédia nas vias da região. Familiares, amigos e colegas de trabalho lamentam profundamente a perda de José Orineudo.





(Sobral Online)