Hospital divulga novo boletim médico de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou evolução positiva em seu estado de saúde e permanece clinicamente estável nesta segunda-feira. De acordo com os médicos responsáveis, houve redução nos episódios de soluço e não foram registrados novos picos de pressão arterial. A expectativa da equipe é que a alta hospitalar ocorra nesta terça-feira.





“Ele se encontra mais estável hoje”, afirmou um dos médicos que acompanham o caso. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Bolsonaro demonstrou melhora significativa em relação ao dia anterior.





Diante do avanço no quadro clínico, um novo procedimento de bloqueio anestésico foi descartado. No sábado, o ex-presidente passou por um bloqueio do nervo frênico do lado direito, após já ter sido submetido a um procedimento semelhante no lado esquerdo dias antes. Como os soluços persistiram, houve uma complementação do bloqueio anestésico no domingo.





A previsão de alta foi confirmada pelo médico Cláudio Birolini, que explicou que Bolsonaro será avaliado novamente pela manhã e, caso não haja intercorrências, deverá deixar o hospital ainda no início do dia.





Após a liberação, ele receberá uma série de orientações médicas. Segundo Birolini, há preocupação com risco de quedas, especialmente durante o banho, sendo recomendado auxílio. Ainda assim, a equipe avalia que o ex-presidente tem seguido corretamente todas as recomendações médicas.





Outro ponto destacado pelos médicos foi o uso de máscara para auxiliar na respiração durante o sono, medida que reduziu significativamente os episódios de apneia.





“Já havia sido indicado antes, mas o presidente nunca se adaptou”, explicou Birolini. A orientação é que Bolsonaro continue utilizando o equipamento após a alta. Também foi informado que o ex-presidente solicitou o uso de antidepressivo, medicamento que, segundo o médico, já foi utilizado de forma pontual em outras ocasiões. A expectativa é que os efeitos do tratamento comecem a ser percebidos nos próximos dias.





No campo jurídico, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um pedido da defesa para que Bolsonaro recebesse seu sogro durante a internação.



