Novas regras para bike elétrica e ciclomotor já estão valendo. Entenda

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) sobre bikes elétricas, ciclomotores e autopropelidos entra em vigor nesta quinta-feira (1º/1) e coloca proprietários de parte desses veículos na mira da fiscalização. A regulamentação, apresentada ainda em 2023 e que passa a valer na prática agora, limita locais de circulação e exige emplacamento e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a depender do modelo.





Em ciclovias como a da Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, o número de veículos elétricos chega a superar o de bicicletas convencionais. Até meados de dezembro, ainda havia pessoas que não sabiam que a resolução entraria em vigor.





O mercado dos equipamentos elétricos leves está em crescimento e a resolução pretende organizar a circulação nas cidades e estabelecer regras claras sobre o que é permitido ou não. Para isso, é necessário primeiro entender as diferenças entre cada tipo de veículo e quais exigências para cada um









Autopropelido





São as pequenas motos, scooters, patinetes e monociclos, entre outros, com velocidade e potência limitadas de fábrica.





Uma ou mais rodas

Dotado ou não de sistema de autoequilíbrio

Potência máxima de até 1000 watts

Velocidade máxima de até 32 quilômetros por hora

Largura não superior a 70 centímetros e distância entre eixos de até 130 centímetros





O que deve o condutor deve saber





Não é preciso ter CNH

Não são necessários emplacamento, licenciamento ou registro





Equipamentos obrigatórios





Indicador e/ou dispositivo limitador eletrônico de velocidade

Campainha

Sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporadas ao equipamento





Bike elétrica





São as clássicas bicicletas com bateria e motor elétrico, com potência e velocidade limitadas de fábrica.





Duas rodas

Potência máxima de até 1 mil watts

Funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar (pedal assistido)

Sem acelerador

Velocidade máxima de até 32 quilômetros por hora





O que o condutor deve saber









Não é preciso ter CNH

Não são necessários emplacamento, licenciamento ou registro





Equipamentos obrigatórios





Indicador e/ou dispositivo limitador eletrônico de velocidade

Campainha

Sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais

Espelho retrovisor do lado esquerdo

Pneus em condições mínimas de segurança





Ciclomotor





São as motos e scooters com potência até quatro vezes superior a dos autopropelidos e limite de velocidade maior.





Duas ou três rodas

Motor de combustão com não mais que 50 centímetros cúbicos e motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 mil watts

Velocidade máxima de até 50 quilômetros por hora





O que o condutor deve saber





É necessário ter CNH (categoria A) ou autorização para conduzir ciclomotor (ACC)





Equipamentos obrigatórios



