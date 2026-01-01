Mega da Virada sorteia suas dezenas bilionárias: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59

Sorteio da Mega da Virada foi adiado após volume inédito de apostas.

Após cerca de 13 horas de atraso, a Caixa Econômica Federal sorteou na manhã desta quinta-feira (1º) os seis números do prêmio bilionário da Mega da Virada, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio oficial é recorde, R$1,09 bilhão.





Foram sorteadas as seguintes dezenas: 09-13-21-32-33 e 59. E a expectativa é saber quem acertou todos os números e onde foi realizada a aposta premiada, ou se houve mais de uma aposta vencedora.





Na noite de ontem (31), a Caixa decidiu adiar para 10h de hoje o sorteio histórico do prêmio de R$ 1,09 bilhão.





O banco estatal alegou problemas operacionais decorrentes do volume inédito de apostas nos canais das Loterias da Caixa. Houve um registro de pico de 120 mil transações por segundo, no canal digital, e 4.745 transações por segundo, nas casas lotéricas, causando os problemas e um atraso de mais de uma hora no sorteio marcado para 22h de ontem.





O problema também causou atrasos e adiamento dos sorteios da Quina, Lotofácil, +Milionária, Lotomania e Super Sete.



