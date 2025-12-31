Homem é executado a tiros enquanto jogava futebol em Forquilha

Um homicídio a bala foi registrado na tarde desta quarta-feira (31) no município de Forquilha. A vítima foi identificada apenas pelo apelido de “Romário Boy”.





De acordo com informações preliminares, o homem participava de uma partida de futebol quando foi surpreendido por indivíduos armados. Os suspeitos se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo, atingindo a vítima em plena área pública.





Mesmo gravemente ferido, Romário Boy ainda tentou fugir, correndo por alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos. Ele acabou caindo e morreu nas proximidades de um balneário, onde o corpo ficou estendido até a chegada das autoridades.





A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi chamada para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.





O caso ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá instaurar inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso e as circunstâncias do homicídio seguem sob investigação.





A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima às autoridades policiais. Com informações do portal Fnews