Grupo de Goiás aposta R$ 13 milhões em jogos da Mega da Virada

O Sargento Glaciel de Andrade organizou três bolões com a expectativa de acertar pelo menos uma vez os seis números do sorteio.

Um grupo de Cachoeira Dourada, no Sul de Goiás, apostou R$ 13 milhões em jogos da Mega da Virada para tentar ganhar o prêmio inédito de R$ 1 bilhão. O Sargento Glaciel de Andrade organizou três bolões com a expectativa de acertar pelo menos uma vez os seis números do sorteio.





Andrade contou ao G1 que organiza bolões há pelo menos 13 anos. No início, o grupo contava com cerca de 50 pessoas, a maioria policiais militares.





Desta vez, ele criou três grupos, com três bolões diferentes. No total, até agora, ele fez 57 jogos de 20 números, que custam R$ 232,5 mil cada. Os participantes se comprometeram com cotas altas para entrar no bolão.





Segundo o G1, os valores são:

Jogo Milhão – R$ 2.280

Super Bolão – R$ 1.956

Amigos Sargento Glaciel – R$ 900

O organizador dos bolões explicou que cada um dos grupos tem números diferentes de participantes e incluem pessoas de diversos estados e até alguns que moram fora do Brasil.





Eles se organizam ao longo de todo o ano para pagar as altas cotas. Em entrevista ao G1, ele relatou: “A gente começa a pagar parcelado do início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, chega no final do ano e está tudo quitado”. A expectativa é de que cada um possa ganhar entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões acertando os seis números.

Grupo já ganhou outros sorteios





Com 13 anos de apostas, o grupo do Sargento Glaciel de Andrade já ganhou alguns sorteios. Segundo ele, ao longo deste tempo já foram cerca de R$ 15 milhões em prêmios.





No ano passado, o grupo acertou 10 quinas e 222 quadras na Mega da Virada, o que rendeu R$ 1,2 milhão. O sargento diz que já ganharam 14 ou 15 quinas da Mega da Virada só nos últimos seis anos.





Além da Mega, também já ganharam em outros sorteios, como o da Lotofácil da Independência, em que faturaram este ano R$ 4,9 milhões.



