Saidinha de Natal em 2025: 46 mil presos deixaram prisões

Neste ano, mais de 46 mil presos receberam o benefício da saidinha de Natal para passar o fim de ano em liberdade. O número representa 6,5% de aproximadamente 701 mil presos em regime fechado, semiaberto ou aberto.





No Natal de 2024, 52 mil presos tiveram acesso ao benefício.





A saidinha dura sete dias.





Em janeiro, os estados poderão informar quantos presos não voltaram para os presídios.





O estado com maior número de presos temporariamente liberados na saidinha é São Paulo, onde 31,8 mil deixaram as unidades prisionais.





No Pará, 2,4 mil detentos foram liberados. Em Santa Catarina, foram 2,1 mil presos beneficiados. Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul não revelaram quantos presos receberam o benefício.





No Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte não há saidinhas.



