CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 31 de dezembro de 2025

Saidinha de Natal em 2025: 46 mil presos deixaram prisões

quarta-feira, dezembro 31, 2025  Nenhum comentário

Neste ano, mais de 46 mil presos receberam o benefício da saidinha de Natal para passar o fim de ano em liberdade. O número representa 6,5% de aproximadamente 701 mil presos em regime fechado, semiaberto ou aberto.

No Natal de 2024, 52 mil presos tiveram acesso ao benefício.

A saidinha dura sete dias.

Em janeiro, os estados poderão informar quantos presos não voltaram para os presídios.

O estado com maior número de presos temporariamente liberados na saidinha é São Paulo, onde 31,8 mil deixaram as unidades prisionais.

No Pará, 2,4 mil detentos foram liberados. Em Santa Catarina, foram 2,1 mil presos beneficiados. Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul não revelaram quantos presos receberam o benefício.

No Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte não há saidinhas. 

Com informações do portal G1

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 