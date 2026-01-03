CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 3 de janeiro de 2026

Jovem de 23 anos é identificado como vítima de afogamento no Açude Cachoeiro, em Sobral

sábado, janeiro 03, 2026

Na tarde deste sábado, 3 de janeiro de 2026, foi confirmada a identidade da vítima do afogamento ocorrido no Açude Cachoeiro, no município de Sobral. Trata-se de Francisco Wellington do Nascimento Pinto, de aproximadamente 23 anos de idade.

De acordo com informações preliminares repassadas por familiares, o jovem não compareceu ao trabalho, fato que despertou preocupação. Diante da ausência, a família iniciou buscas em locais que ele costumava frequentar e, ao chegar ao açude, acionou o Corpo de Bombeiros.

Equipes de resgate realizaram diligências no local e localizaram o corpo de Francisco Wellington já sem vida. A Polícia Militar também esteve presente, realizando o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense, que ficou responsável pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo.

As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas e seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes. O caso causa comoção entre familiares e amigos da vítima.

Com informações de Sobral Online

