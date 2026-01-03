Relembre: Lula recebeu com honras líder venezuelano acusado de graves violações de direitos humanos; VÍDEO

Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Brasil, com honras de chefe de Estado, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, gesto que gerou forte repercussão nacional e internacional. O encontro ocorreu em meio a críticas de opositores e de entidades de direitos humanos, que classificam o líder venezuelano como um ditador responsável por graves violações contra sua própria população.





Maduro foi alvo de denúncias feitas por organizações internacionais, como a ONU e a OEA, que apontam seu governo como responsável por repressão política, prisões arbitrárias e mortes de opositores. Relatórios internacionais atribuem ao regime venezuelano a responsabilidade por milhares de mortes em ações estatais e pela deterioração das condições de vida no país.





A crise política, econômica e humanitária na Venezuela levou milhões de cidadãos a deixarem o país nos últimos anos, buscando refúgio principalmente em nações da América Latina, incluindo o Brasil. O êxodo venezuelano é considerado um dos maiores deslocamentos populacionais da história recente da região.





Apesar das críticas, o governo brasileiro justificou a recepção afirmando que o diálogo diplomático é essencial para a integração regional e para a busca de soluções pacíficas para os conflitos na América do Sul. Lula, à época, defendeu a retomada das relações institucionais com a Venezuela e criticou o isolamento internacional imposto ao país.





O episódio segue sendo lembrado por críticos como símbolo de tolerância com regimes autoritários, enquanto aliados do governo ressaltam a importância da diplomacia e do diálogo entre nações, mesmo diante de divergências políticas e ideológicas.