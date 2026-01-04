Duplo homicídio é registrado às margens da CE-364 em Coreaú

Um homem foi encontrado morto com o corpo crivado de balas nas primeiras horas da manhã deste domingo (04), às margens da rodovia estadual CE-364, na localidade de Cachoeira, distrito de Aroeiras, município de Coreaú, no norte do Ceará.





A Polícia Militar identificou a vítima como Diarlis Sousa Morais, de 26 anos. O corpo foi localizado em uma área de mata próxima à rodovia e apresentava múltiplas perfurações por arma de fogo, atingindo as costas, o braço e a cabeça. Diante das evidências, os policiais descartaram a hipótese de acidente de motocicleta.





Um fato que chamou a atenção das autoridades é que, durante a madrugada, a companheira da vítima também foi assassinada a tiros, a poucos metros do local onde Diarlis foi encontrado. Segundo a polícia, a mulher teve o rosto desfigurado em decorrência dos disparos. A principal linha de investigação aponta que Diarlis pode ter sido morto no mesmo horário, com o corpo posteriormente abandonado às margens da rodovia.





De acordo com relatos de moradores, o jovem era natural do distrito de Aroeiras, em Coreaú, e havia retornado recentemente do estado do Mato Grosso, onde estava trabalhando. A mulher com quem ele mantinha relacionamento seria natural de Tianguá e estava residindo em Coreaú/CE.





A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área e acionou a Perícia Forense, que fez os primeiros levantamentos no local. Os corpos foram encaminhados para exames que deverão auxiliar na elucidação do caso.





As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. O caso é tratado como misterioso e segue em apuração. Com informações de Olivando Alves/Sobral Na Mídia