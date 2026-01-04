Maduro chega a NY rodeado por grande esquema de segurança

Neste sábado (3), o avião militar Boeing 757 que transportou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pousou em Nova Iorque, EUA. O venezuelano deverá comparecer, nos próximos dias, a um tribunal federal para responder a acusações de narcoterrorismo e outras três, após ter sido detido durante a madrugada pelas forças americanas em Caracas.





Maduro chegou ao aeroporto internacional Stewart, onde dezenas de agentes de diferentes agências federais, como FBI (polícia federal) e a Administração Antidrogas (DEA), entraram no avião.





Maduro foi formalmente acusado, em 2020, pela Promotoria do Distrito Sul de Nova Iorque. Neste sábado, foi divulgada uma “acusação substitutiva” no mesmo tribunal, reiterando as acusações de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e crimes relacionados a armas automáticas.





O presidente do país sul-americano foi detido em Miraflores, a residência presidencial em Caracas, juntamente com a esposa, Cilia Flores, que também foi transferida para Nova Iorque no mesmo avião.





*Com informações da Agência EFE