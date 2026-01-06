Polícia Civil realiza grande operação contra o tráfico no bairro Terrenos Novos, em Sobral

A Polícia Civil do Ceará, por meio do núcleo da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Sobral, realizou na tarde desta terça-feira uma operação policial no bairro Terrenos Novos, após meses de investigação sobre a atuação de um grupo criminoso na região.





De acordo com as informações apuradas, o grupo utilizava uma residência do bairro como ponto de tráfico de drogas, abastecendo áreas próximas. Durante a ação policial, 10 pessoas foram detidas. Dentre elas, cinco menores de idade foram ouvidos e liberados, enquanto outros dois menores permaneceram apreendidos. Além disso, três maiores de idade seguem detidos.





Um dos adultos presos é um homem que já possui uma extensa ficha criminal, com passagens pela polícia e respondendo, inclusive, por homicídio.





Durante a operação, os agentes apreenderam entorpecentes e diversos materiais relacionados a atividades criminosas. A ação teve início por volta das 13h30 e se estendeu até o plantão policial na noite desta terça-feira, dia 6.





A Polícia Civil segue com os procedimentos legais e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.