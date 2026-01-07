ALERTA: Radares com IA identificam celular e falta de cinto até a 300km

Novos radares com inteligência artificial (IA) começam a operar em rodovias brasileiras, capazes de flagrar infrações como uso de celular e falta de cinto de segurança mesmo em veículos a até 300 km/h. As câmeras funcionam 24 horas, sem sofrer com reflexos ou baixa luminosidade, e analisam as imagens em tempo real. Antes da autuação, um agente confirma se a infração realmente ocorreu.





Em Ribeirão Preto (SP), uma das primeiras cidades a adotar o sistema, mais de 20 mil infrações foram registradas entre julho e novembro de 2025, incluindo mais de mil por uso do celular e quase 17 mil por falta de cinto. A concessionária responsável afirma que houve redução de 30% nos acidentes após a instalação.





Segundo especialistas, o uso do celular ao volante gera três tipos de distração: manual, visual e cognitiva. “A 80 km/h, ler uma mensagem pode significar dirigir por até 100 metros às cegas”, alerta o presidente da Abramet, Antonio Meira.





No Rio de Janeiro, drones auxiliam na fiscalização da Lei Seca, identificando motoristas que tentam escapar das blitzes. “Precisamos mudar comportamentos para preservar vidas”, afirma Anthony Lima, superintendente da PRF no Ceará.



