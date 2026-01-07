CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL/CE

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 20
Atendente de clínica médica 01
Atendente de farmácia - balconista 01
Atendente de padaria 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Bombeiro hidráulico 01
Borracheiro 01
Carpinteiro 25
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 15
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Empregado doméstico arrumador 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 01
Garçom 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Motofretista 02
Motorista de caminhão 01
Operador de empilhadeira 01
Pedreiro 31
Pintor de obras 01
Pizzaiolo 01
Representante comercial autônomo 03
Salgadeiro 01
Soldador 01
Supervisor comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico em saúde bucal 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 06
Total 146
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Vendedor interno 01
Total 02
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
