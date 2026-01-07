CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL/CE

quarta-feira, janeiro 07, 2026


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 20

Atendente de clínica médica 01

Atendente de farmácia - balconista 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Bombeiro hidráulico 01

Borracheiro 01

Carpinteiro 25

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 15

Cozinheiro geral 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Empregado doméstico arrumador 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 01

Garçom 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Motofretista 02

Motorista de caminhão 01

Operador de empilhadeira 01

Pedreiro 31

Pintor de obras 01

Pizzaiolo 01

Representante comercial autônomo 03

Salgadeiro 01

Soldador 01

Supervisor comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 06

Total 146



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Vendedor interno 01

Total 02

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

