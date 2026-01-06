Ex-prefeito Ivo Gomes faz acusações sem provas durante entrevista em rádio de Sobral

Sem apresentar provas ou documentos que sustentem suas declarações, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, afirmou que a atual secretária de Educação do município “será presa”. A declaração foi feita durante entrevista concedida na manhã desta terça-feira à rádio Coqueiros FM 95,3.





Durante a conversa, Ivo Gomes também direcionou críticas a outros integrantes da atual gestão municipal, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Sobral. As falas tiveram tom político e ocorreram em meio a questionamentos sobre os rumos da administração atual.





As declarações chamaram atenção por não virem acompanhadas de informações oficiais, investigações em andamento ou posicionamentos de órgãos de controle ou da Justiça que confirmem a possibilidade de prisão mencionada pelo ex-prefeito.





Para analistas políticos locais, o discurso adotado por Ivo Gomes demonstra insatisfação com o cenário político atual, especialmente após a derrota de seu grupo político para o atual prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues. Segundo essas avaliações, o ex-prefeito ainda não teria assimilado o resultado do último pleito eleitoral.