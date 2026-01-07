Investigação cita suspeita de sociedade entre Lulinha e Careca do INSS

Nome do filho do presidente Lula aparece em depoimentos e materiais apreendidos; investigadores avaliam se há indícios para aprofundar apurações.

A Polícia Federal (PF) está apurando citações a Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito das investigações que apuram um esquema bilionário de desvios de salários de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).





Segundo informações obtidas durante a apuração, menções diretas e indiretas ao nome de Lulinha surgiram a partir de depoimentos e de materiais recolhidos em operações de busca e apreensão realizadas ao longo do inquérito, que segue em andamento.





De acordo com um policial federal que atua diretamente nas investigações, o nome de Lulinha apareceu após diligências realizadas contra a empresária Roberta Luchsinger, em meados de dezembro do ano passado. O material apreendido nos endereços ligados à empresária ainda está sob análise da PF.





Os investigadores apuram a suspeita de que Lulinha teria mantido uma sociedade oculta, por intermédio de Roberta Luchsinger, com Antonio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais envolvidos no esquema. A defesa da empresária nega qualquer atuação como intermediária entre o filho do presidente e Antunes.





Fontes da Polícia Federal afirmam que a verificação do nome de Lulinha faz parte do procedimento padrão de investigação. Segundo os agentes, sempre que uma pessoa é citada em depoimentos ou aparece em documentos e materiais apreendidos, é necessária uma checagem para confirmar se existem indícios mínimos que sustentem as menções. Neste momento, a PF avalia se as referências ao nome de Lulinha justificam o aprofundamento das apurações.





Em resposta, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que já atuou na defesa de Lulinha em outros processos, afirmou que não há qualquer envolvimento de Fábio Luís nas fraudes investigadas no INSS. O advogado classificou o vazamento de informações do inquérito como criminoso e informou que pretende procurar a Polícia Federal para tratar do caso.





Via portal Folha do Estado