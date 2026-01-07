Bolsonaro chega a hospital para realizar exames após queda

Exames foram autorizados pelo STF após pedido da defesa.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou às 11h23 desta quarta-feira (7), no hospital DF Star, para a realização de exames médicos após sofrer uma queda na Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena.





A ida ao hospital foi autorizada mais cedo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após pedido da defesa e a apresentação de laudos médicos.





A informação do estado de sáude do ex-presidente veio a público depois de a ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, relatar que Bolsonaro não estava bem, após cair e bater a cabeça em um móvel dentro da Superintendência.









De acordo com a decisão, Bolsonaro será submetido a uma tomografia computadorizada e a uma ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma, exame que avalia a atividade elétrica do cérebro.





Moraes determinou ainda que o transporte e a segurança do ex-presidente fossem realizados pela Polícia Federal, de forma discreta, com desembarque pela garagem do hospital.





A defesa havia solicitado o encaminhamento ao hospital ainda na terça-feira, depois que Bolsonaro passou mal durante a madrugada, sofreu a queda e bateu a cabeça. Na ocasião, porém, o magistrado avaliou inicialmente que não havia “necessidade de remoção imediata”.









Apesar disso, o médico Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve, o que reforçou a necessidade da realização de exames mais detalhados.





Fonte: Diário do Poder