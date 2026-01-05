CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Confronto com a polícia termina com suspeito morto durante operação em Coreaú/CE

Um confronto armado entre forças de segurança e um suspeito terminou com a morte de um homem na manhã desta segunda-feira (05), no município de Coreaú, na região norte do Ceará.
Segundo informações repassadas pela polícia, equipes da COTAR (Comando Tático Rural) e do RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas) realizavam uma operação para localizar e prender suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio registrado no dia anterior na cidade.

Durante a ação, ao chegarem a uma residência que era alvo da operação, os policiais teriam sido recebidos a tiros. Conforme o relato, houve uma intensa troca de disparos após as equipes serem atingidas por uma rajada de tiros, caracterizando uma injusta agressão.

No confronto, um dos suspeitos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, porém não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. Até o momento, a identidade do homem não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.

As forças de segurança permanecem realizando diligências na região com o objetivo de localizar outros possíveis envolvidos no duplo homicídio. O caso será investigado pelos órgãos competentes para apuração detalhada dos fatos.

Mais informações a qualquer momento.

Com informações de Fnews

