O Agente Secreto vence prêmio; Wagner Moura sai de mãos vazias

Ator brasileiro concorria em duas categorias, mas acabou sendo derrotado em ambas.

O Agente Secreto, longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026 neste domingo (4). O longa superou a disputa entre Foi Apenas um Acidente (França), A Garota Canhota (Taiwan), No Other Choice (Coreia do Sul), Sirat (Espanha) e Belén – Uma História de Injustiça (Argentina).





No entanto, apesar da vitória do longa brasileiro, o ator Wagner Moura acabou saindo da premiação de mãos vazias. O brasileiro estava concorrendo a dois prêmios: Melhor Ator, por seu papel em O Agente Secreto; e Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão, por seu papel em Ladrões de Drogas.





Na categoria de Melhor Ator, Wagner foi superado por Timothée Chalamet, protagonista do filme Marty Supreme. Já na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão, a vitória foi de Owen Cooper, pela série Adolescência.





O Critics Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. Por entregar suas estatuetas logo no início do ano, o evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.





*AE