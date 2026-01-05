CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

CONFIRA AS 142 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE(5) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 20

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Bombeiro hidráulico 01

Borracheiro 01

Carpinteiro 25

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 15

Controlador de tráfego 02

Cozinheiro geral 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Embalador, a mão 01

Empregado doméstico arrumador 01

Engenheiro civil 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motofretista 02

Motorista de ambulância 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Operador de negócios 01

Operador de vendas (lojas) 03

Pedreiro 31

Pintor de obras 01

Representante comercial autônomo 03

Salgadeiro 01

Soldador 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 01

Total 139



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de vendas (lojas) 01

Repositor - em supermercados 01

Total 03

FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

