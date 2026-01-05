CONFIRA AS 142 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE(5) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 20
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Bombeiro hidráulico 01
Borracheiro 01
Carpinteiro 25
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 15
Controlador de tráfego 02
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Embalador, a mão 01
Empregado doméstico arrumador 01
Engenheiro civil 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motofretista 02
Motorista de ambulância 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Operador de negócios 01
Operador de vendas (lojas) 03
Pedreiro 31
Pintor de obras 01
Representante comercial autônomo 03
Salgadeiro 01
Soldador 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 01
Total 139
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Auxiliar administrativo 01
Operador de vendas (lojas) 01
Repositor - em supermercados 01
Total 03
FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
