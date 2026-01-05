Encontro de Bois e Reisados 2026 de Sobral começa nesta terça-feira (6/01)

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Juventude e Cultura, realiza nos dias 6, 28 e 29 de janeiro de 2026 o Encontro de Bois e Reisados, evento que reafirma o compromisso do município com a preservação da cultura popular e da memória histórica da cidade.





A programação reúne 19 grupos tradicionais com início nesta terça-feira (6/01), a partir das 18h, no Anfiteatro do Boulevard do Arco Nossa Senhora de Fátima. O evento celebra as tradições do Dia de Reis e do Reisado de Caretas, manifestações culturais profundamente enraizadas na identidade do povo sobralense.





Na abertura do encontro, se apresentam os grupos Boi Amazonas Filho, Boi Coral, Boi Estrela, Boi Paz no Mundo, Boi Caiçara, Boi Tropical e Boi Lagartixa.





No dia 28 de janeiro, o público poderá prestigiar as apresentações dos grupos Boi Caiçara Filho, Boi Brisa do Luar, Boi Mina Flor Filho, Boi Girassol e Boi Sobral.





Encerrando a programação, no dia 29 de janeiro, se apresentam os grupos Tradição, Boi Floral Mirim, Troca Técnica, Boi Maresia, Boi Popular, Boi Ideal e Boi Cristal.









SOBRE O EVENTO





O Encontro de Bois e Reisados acontece por meio da apresentação de grupos da cultura popular tradicional que encenam, dançam e cantam a brincadeira do boi, folguedo do ciclo natalino associado ao Dia de Reis. A manifestação remonta à história da ocupação sertaneja do Nordeste, marcada pela figura do vaqueiro e pela criação do gado, tendo como elemento central o enredo dramático do boi, com bailados e quadros dramatizados.





Entre os personagens tradicionais estão o Boi, o Cazuza, a Donona, vaqueiros, galantes, índios, além da Burrinha e do Caburé, podendo surgir outros personagens conforme a tradição de cada grupo.





O evento deve reunir um público estimado de 3 mil pessoas e se consolida como um importante espaço de valorização da cultura popular. Mais do que um espetáculo, o Encontro de Bois e Reisados funciona como um verdadeiro livro de história ao ar livre, narrando a fé, o cotidiano e a identidade do povo sertanejo.









Serviço: Encontro de Bois e Reisados 2026 de Sobral





Datas: 6, 28 e 29 de janeiro de 2026





Horário: 18h às 22h



