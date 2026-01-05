VÍDEO: Polícia Militar prende suspeito em flagrante após roubo de motocicleta no bairro Boa Vizinhança 2

Na manhã desta segunda-feira (5), um roubo a pessoa foi registrado no bairro Boa Vizinhança 2, em Sobral, precisamente na Rua Francisco Iranirton Camilo Cavalcante.





De acordo com as informações, um assaltante armado com uma pistola abordou a vítima e tomou de assalto uma motocicleta Honda Bros, ano 2025. Após a ação criminosa, a Polícia Militar foi imediatamente acionada.





As equipes da PM realizaram diligências rápidas na região e conseguiram prender o suspeito em flagrante, recuperando a motocicleta roubada. O homem foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.





A ação rápida e eficiente da Polícia Militar foi fundamental para o êxito da ocorrência, demonstrando agilidade e comprometimento no combate à criminalidade.