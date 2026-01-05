CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Homem é executado após ter residência invadida na zona rural de Sobral; crime é o primeiro homicídio de 2026

Um homem foi brutalmente assassinado após ter a casa invadida na madrugada desta segunda-feira (5 de janeiro), no distrito de Baracho, zona rural do município de Sobral, no norte do Ceará. Este é o primeiro homicídio registrado no município em 2026.

O crime ocorreu por volta das 2h da manhã, quando indivíduos ainda não identificados arrombaram a residência de Francisco Pereira do Nascimento, de 50 anos. Ao perceber a invasão, a vítima ainda tentou fugir, mas foi alcançada pelos criminosos e executada com diversos disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar o local do crime. Em seguida, uma equipe do rabecão fez a remoção do corpo, que foi encaminhado ao núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para a realização dos procedimentos legais.

A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações, com o objetivo de identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima por meio dos canais oficiais da polícia.

Com informações de Sobral Online

