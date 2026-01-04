PM PRENDE POLONÊS PROCURADO PELA INTERPOL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão em flagrante de um polonês, de 45 anos, suspeito de cometer violência doméstica contra a noiva, uma boliviana, de 45 anos. A captura ocorreu no dia 25 de dezembro de 2025, no município de Aquiraz, na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) da Região Metropolitana de Fortaleza.





As agressões ocorreram durante a madrugada daquele dia, quando o suspeito agrediu verbalmente e fisicamente a vítima. Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender à ocorrência em um estabelecimento comercial no bairro Porto das Dunas.









Investigação no Ceará





Após a captura, o homem passou a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Polícia Federal (PF). O suspeito, natural da Polônia, apresentou identidade falsa com nascimento no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. No momento da captura, os policiais militares ainda apreenderam quatro aparelhos celulares.





Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.









Alerta Vermelho da Interpol





Durante a investigação da PCCE, com apoio da Polícia Federal, foi verificado que o homem preso no Ceará é procurado pela Interpol desde outubro de 2025, constando um Alerta Vermelho em seu nome.





O Alerta Vermelho é uma solicitação às autoridades policiais de todo o mundo para localizar e prender provisoriamente um suspeito de crime grave. Baseia-se em um mandado de prisão ou ordem judicial emitida pelas autoridades judiciais do país solicitante. Os países membros aplicam suas próprias leis para decidir se devem prender uma pessoa. Ela é emitida a pedido de um país membro, após avaliação rigorosa da Interpol.





Os crimes ocorreram nos anos 2020, 2021, 2023 e 2024, na Polônia. O homem é suspeito de ser o chefe de um grupo criminoso responsável por crimes contra a ordem financeira, facilitando a travessia ilegal das fronteiras da Polônia por outras pessoas, incluindo pessoas da África e do Oriente Médio, auxiliando a entrada para a Alemanha.





Assim, após os procedimentos cabíveis, o indivíduo aguarda extradição para seu país de origem para responder pelos crimes aos quais é investigado na Europa.





Fonte: SSPDS/CE Foto ilustrativa