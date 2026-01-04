Milei provoca Lula após queda de Maduro na Venezuela

Tão logo aconteceu a queda de Nicolás Maduro, na Venezuela, o presidente da Argentina, Javier Milei, divulgou neste sábado (3) um vídeo em suas redes sociais no qual associa Luiz Inácio Lula da Silva ao líder venezuelano Nicolás Maduro, capturado por forças militares dos Estados Unidos. A publicação ocorre em meio à escalada da crise internacional envolvendo a Venezuela e a ofensiva anunciada pelo presidente americano Donald Trump.





Na gravação compartilhada por Milei, o presidente argentino aparece ao lado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, enquanto o vídeo intercala trechos de um discurso feito pelo argentino durante a cúpula do Mercosul, realizada em 20 de dezembro de 2025.





A edição destaca momentos em que Lula demonstra discordância das falas do mandatário argentino. A publicação foi acompanhada da frase “a liberdade avança” e do slogan “viva a liberdade c***”.





No trecho exibido, Milei faz duras críticas ao governo venezuelano e defende uma postura mais contundente da comunidade internacional. “A ditadura atroz e desumana do narcoterrorista Nicolás Maduro estende uma sombra escura sobre nossa região. Este perigo e esta vergonha não podem continuar existindo no continente, ou acabarão arrastando todos nós consigo. A Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos e de Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de ter uma aproximação tímida nesta matéria se esgotou. Instamos, além disso, todos os demais integrantes do bloco a apoiarem esta posição e condenarem taxativamente este experimento autoritário”, diz Milei no trecho destacado.





O vídeo termina com uma imagem de Lula abraçando Nicolás Maduro, reforçando a crítica política feita pelo argentino à postura do governo brasileiro em relação ao regime chavista.





Durante aquela cúpula do Mercosul, realizada em Foz do Iguaçu (PR), chefes de Estado e representantes de seis países divulgaram um comunicado conjunto defendendo o restabelecimento da ordem democrática e o respeito aos direitos humanos na Venezuela. O documento, no entanto, foi apresentado à margem do encontro e não contou com a assinatura de Lula nem de outras autoridades brasileiras.





Assinaram o texto o presidente argentino Javier Milei, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, o chanceler da Bolívia, Fernando Aramayo Carrasco, além de representantes de Equador e Peru. No conteúdo, os signatários reafirmaram a vigência do Protocolo de Ushuaia e o compromisso com a defesa das instituições democráticas, do Estado de Direito e dos direitos humanos no continente.





A publicação de Milei ocorre poucas horas após a confirmação da captura de Nicolás Maduro. Segundo informações divulgadas pela emissora norte-americana CBS News, o líder venezuelano foi detido no início da manhã deste sábado por integrantes da Força Delta, principal unidade de missões especiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. A reportagem cita fontes do alto escalão do governo Trump. Via portal Direita Online

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026