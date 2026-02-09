Sobral 24 Horas consolida liderança como o blog mais acessado de Sobral e região, ultrapassando 245 milhões de visualizações

Referência em informação e credibilidade no Norte do Ceará, o Blog Sobral 24 Horas consolida-se como o blog de notícias mais acessado de Sobral e região, alcançando a expressiva marca de mais de 245 milhões de visualizações ao longo de sua trajetória.





Criado em 2011, o Sobral 24 Horas nasceu com o propósito de levar informação rápida, responsável e de relevância social, mantendo o compromisso de atualização 24 horas por dia. Com sede em Sobral, o portal cobre acontecimentos locais, estaduais, nacionais e internacionais, atendendo a um público cada vez mais amplo e fiel.





Atualmente, o blog contabiliza mais de 84 mil postagens publicadas, refletindo a constância, diversidade e abrangência do conteúdo produzido ao longo dos anos. Esse trabalho contínuo resultou em um crescimento expressivo de audiência, ultrapassando a marca de 245 milhões de visualizações, número que segue em ascensão e reforça a liderança do portal no segmento de blogs jornalísticos da região.





Um dado que reforça ainda mais a credibilidade desses números é que toda a métrica de visualizações é aferida diretamente por ferramentas do próprio Google, como o Google Analytics, não havendo qualquer margem para manipulação ou fraude. Trata-se, portanto, de um resultado transparente, auditável e reconhecido internacionalmente.





O Sobral 24 Horas se destaca não apenas pelos números, mas pelo compromisso com a qualidade da informação, pela cobertura dos principais fatos que impactam a sociedade e pelo papel social que exerce ao dar voz à população e acompanhar de perto os acontecimentos que marcam o cotidiano de Sobral, do Ceará, do Brasil e do mundo.



