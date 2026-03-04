Governo Lula terá de explicar ‘base secreta’ da China no Brasil; Saiba detalhes

O programa da China no Brasil entrou no radar do Congresso após suspeitas de possível uso militar disfarçado de cooperação civil.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) aprovou em 3 de março de 2026 um requerimento exigindo explicações do Ministério da Defesa, diante do risco potencial para a soberania nacional. A informação é do portal especializado Revista Sociedade Militar.





O caso envolve projetos espaciais e tecnológicos que poderiam apoiar capacidades estratégicas chinesas na América Latina. Nesse sentido, parlamentares avaliam que o programa da China no Brasil pode ter implicações diretas para a segurança regional.





A principal preocupação é que o programa da China no Brasil possa evoluir para uma possível base militar estrangeira em território nacional, hipótese citada em relatório apresentado ao Congresso dos Estados Unidos.





Além disso, o documento afirma que Pequim estaria expandindo infraestrutura espacial usando projetos civis como cobertura para reforçar a consciência de domínio espacial do Exército de Libertação Popular.





Nesse sentido, parlamentares consideram a iniciativa sensível para a segurança do Estado e a integridade territorial brasileira. Portanto, o Ministério da Defesa deverá esclarecer o alcance real dessas atividades.





O relatório menciona a estação terrestre Tucano Ground Station, criada por acordo de 2020 entre a empresa brasileira Ayla Nanossatélites e a chinesa Beijing Tianlian Space Technology.





O pedido de esclarecimentos surgiu após denúncias apresentadas em 26 de fevereiro de 2026 em Washington sobre a presença de instalações chinesas na região.





Enquanto isso, o relatório identifica pelo menos 11 instalações ligadas à China em cinco países, associadas a políticas de fusão civil-militar. (Foto: EBC; Fonte: Sociedade Militar)