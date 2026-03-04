CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quarta-feira, 4 de março de 2026

ABSURDO! Lula prepara ajuda de até R$ 50 milhões a Cuba

quarta-feira, março 04, 2026

Lula (PT) participa nesta quarta-feira (4) da 39ª Conferência Regional da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) para América Latina e Caribe, no Palácio do Itamaraty.

O evento reúne ministros, autoridades e representantes da região para debater segurança alimentar, agricultura sustentável e cooperação regional, com foco no combate à fome e à má nutrição.

Durante o encontro, o governo brasileiro deve definir os detalhes de uma ajuda humanitária a Cuba. A previsão é de uma reunião envolvendo o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário , e os ministros da Agricultura de Cuba e da Colômbia, com participação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

O auxílio contemplará recursos financeiros, estimados entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões, e envio direto de alimentos à população cubana. Inicialmente, o plano também incluía remessas de medicamentos por meio do Ministério da Saúde. A informação é do SBT News.

Na abertura da conferência, Paulo Teixeira afirmou que o governo avançava na definição da ajuda: “Nós vamos autorizar um recurso para que eles possam adquirir aqui no Brasil insumos para a produção de alimentos lá. E também vamos enviar alimentos para que eles possam enfrentar esse momento dramático que estão vivendo”.

O Palácio do Planalto busca viabilizar o envio da assistência, motivado pela pressão de setores de esquerda, interesse do presidente Lula e informações recebidas pela embaixada brasileira em Havana.


Cuba enfrenta agravamento da crise interna, com apagões diários, insegurança alimentar e escassez de combustíveis, cenário intensificado pelas sanções dos Estados Unidos que restringem o fornecimento de petróleo à ilha. (Foto: Palácio do Planalto; Fonte: SBT)

