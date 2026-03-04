ABSURDO! Lula prepara ajuda de até R$ 50 milhões a Cuba

Lula (PT) participa nesta quarta-feira (4) da 39ª Conferência Regional da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) para América Latina e Caribe, no Palácio do Itamaraty.





O evento reúne ministros, autoridades e representantes da região para debater segurança alimentar, agricultura sustentável e cooperação regional, com foco no combate à fome e à má nutrição.





Durante o encontro, o governo brasileiro deve definir os detalhes de uma ajuda humanitária a Cuba. A previsão é de uma reunião envolvendo o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário , e os ministros da Agricultura de Cuba e da Colômbia, com participação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC).





O auxílio contemplará recursos financeiros, estimados entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões, e envio direto de alimentos à população cubana. Inicialmente, o plano também incluía remessas de medicamentos por meio do Ministério da Saúde. A informação é do SBT News.





Na abertura da conferência, Paulo Teixeira afirmou que o governo avançava na definição da ajuda: “Nós vamos autorizar um recurso para que eles possam adquirir aqui no Brasil insumos para a produção de alimentos lá. E também vamos enviar alimentos para que eles possam enfrentar esse momento dramático que estão vivendo”.





O Palácio do Planalto busca viabilizar o envio da assistência, motivado pela pressão de setores de esquerda, interesse do presidente Lula e informações recebidas pela embaixada brasileira em Havana.









Cuba enfrenta agravamento da crise interna, com apagões diários, insegurança alimentar e escassez de combustíveis, cenário intensificado pelas sanções dos Estados Unidos que restringem o fornecimento de petróleo à ilha. (Foto: Palácio do Planalto; Fonte: SBT)