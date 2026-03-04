Aposta do Ceará fatura sozinha R$ 158 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta registrada em Eusébio, no Ceará, faturou sozinha o prêmio principal do concurso 2.979 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (3). O ganhador vai receber R$ 158.039.482,14. As dezenas sorteadas foram: 18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53. Além do prêmio máximo, outras apostas também foram contempladas. Ao todo, 128 bilhetes acertaram cinco números e cada um receberá R$ 38.728,95. Já a quadra teve 7.902 vencedores, com prêmio individual de R$ 1.034,09. Via portal CM7

