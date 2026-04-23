SINE/IDT divulga 57 vagas de emprego em Sobral com oportunidades para diversas áreas e PCD

O SINE/IDT divulgou uma nova lista de oportunidades de emprego em Sobral, totalizando 57 vagas, sendo 46 para o público geral e 11 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

📌 Vagas disponíveis (público geral)

Entre as oportunidades ofertadas, destacam-se funções em diferentes áreas, desde comércio até saúde e serviços:

Açougueiro (01)

Agente funerário (01)

Ajudante de açougueiro (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de lanchonete (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de cozinha (04)

Auxiliar de limpeza (01)

Auxiliar de linha de produção (01)

Auxiliar de manutenção de edifícios (01)

Balconista de açougue (01)

Camareira de hotel (01)

Confeiteiro (01)

Consultor de vendas (01)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro geral (01)

Cuidador de idosos domiciliar (01)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico (01)

Enfermeiro (02)

Estoquista (01)

Fiscal de prevenção de perdas (01)

Garçom (01)

Gerente comercial (01)

Impressor gráfico manual (01)

Impressor serigráfico (02)

Marceneiro (01)

Motofretista (01)

Nutricionista (01)

Operador de caixa (01)

Operador de pá carregadeira (01)

Salgadeiro (01)

Subgerente de loja (01)

Supervisor de vendas (01)

Técnico de enfermagem (01)

Técnico de telecomunicações (01)

Vendedor varejista (01)

Vendedor interno (02)

Vendedor pracista (01)

👉 Total: 46 vagas

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de limpeza (01)

Repositor em supermercados (01)

Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)

Vendedor interno (02)

👉 Total: 11 vagas