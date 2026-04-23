SINE/IDT divulga 57 vagas de emprego em Sobral com oportunidades para diversas áreas e PCD

O SINE/IDT divulgou uma nova lista de oportunidades de emprego em Sobral, totalizando 57 vagas, sendo 46 para o público geral e 11 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
📌 Vagas disponíveis (público geral)
Entre as oportunidades ofertadas, destacam-se funções em diferentes áreas, desde comércio até saúde e serviços:
- Açougueiro (01)
- Agente funerário (01)
- Ajudante de açougueiro (01)
- Assessor de microcrédito (01)
- Atendente de lanchonete (01)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de cozinha (04)
- Auxiliar de limpeza (01)
- Auxiliar de linha de produção (01)
- Auxiliar de manutenção de edifícios (01)
- Balconista de açougue (01)
- Camareira de hotel (01)
- Confeiteiro (01)
- Consultor de vendas (01)
- Costureira em geral (02)
- Cozinheiro geral (01)
- Cuidador de idosos domiciliar (01)
- Eletricista auxiliar (01)
- Empregado doméstico (01)
- Enfermeiro (02)
- Estoquista (01)
- Fiscal de prevenção de perdas (01)
- Garçom (01)
- Gerente comercial (01)
- Impressor gráfico manual (01)
- Impressor serigráfico (02)
- Marceneiro (01)
- Motofretista (01)
- Nutricionista (01)
- Operador de caixa (01)
- Operador de pá carregadeira (01)
- Salgadeiro (01)
- Subgerente de loja (01)
- Supervisor de vendas (01)
- Técnico de enfermagem (01)
- Técnico de telecomunicações (01)
- Vendedor varejista (01)
- Vendedor interno (02)
- Vendedor pracista (01)
👉 Total: 46 vagas
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de limpeza (01)
- Repositor em supermercados (01)
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
- Vendedor interno (02)
👉 Total: 11 vagas
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria