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quinta-feira, 23 de abril de 2026

SINE/IDT divulga 57 vagas de emprego em Sobral com oportunidades para diversas áreas e PCD

quinta-feira, abril 23, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT divulgou uma nova lista de oportunidades de emprego em Sobral, totalizando 57 vagas, sendo 46 para o público geral e 11 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

📌 Vagas disponíveis (público geral)

Entre as oportunidades ofertadas, destacam-se funções em diferentes áreas, desde comércio até saúde e serviços:

  • Açougueiro (01)
  • Agente funerário (01)
  • Ajudante de açougueiro (01)
  • Assessor de microcrédito (01)
  • Atendente de lanchonete (01)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de cozinha (04)
  • Auxiliar de limpeza (01)
  • Auxiliar de linha de produção (01)
  • Auxiliar de manutenção de edifícios (01)
  • Balconista de açougue (01)
  • Camareira de hotel (01)
  • Confeiteiro (01)
  • Consultor de vendas (01)
  • Costureira em geral (02)
  • Cozinheiro geral (01)
  • Cuidador de idosos domiciliar (01)
  • Eletricista auxiliar (01)
  • Empregado doméstico (01)
  • Enfermeiro (02)
  • Estoquista (01)
  • Fiscal de prevenção de perdas (01)
  • Garçom (01)
  • Gerente comercial (01)
  • Impressor gráfico manual (01)
  • Impressor serigráfico (02)
  • Marceneiro (01)
  • Motofretista (01)
  • Nutricionista (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Operador de pá carregadeira (01)
  • Salgadeiro (01)
  • Subgerente de loja (01)
  • Supervisor de vendas (01)
  • Técnico de enfermagem (01)
  • Técnico de telecomunicações (01)
  • Vendedor varejista (01)
  • Vendedor interno (02)
  • Vendedor pracista (01)

👉 Total: 46 vagas

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de limpeza (01)
  • Repositor em supermercados (01)
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
  • Vendedor interno (02)

👉 Total: 11 vagas

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