Operação combate avanço de facções e prende suspeitos em Fortaleza e no interior do Ceará

Uma ofensiva da Polícia Civil do Ceará (PCCE), deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira (23), mobilizou equipes em diferentes regiões do estado e também fora dele, com o objetivo de frear a atuação de grupos criminosos envolvidos em uma série de delitos, que vão do tráfico de drogas à lavagem de dinheiro. Coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a operação já havia resultado, até o início da manhã, na prisão de pelo menos 15 suspeitos. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão.





As diligências começaram ainda durante a madrugada e seguiram ao longo da manhã, com forte movimentação na sede da Draco, em Fortaleza, para onde foram levados parte dos detidos. Outros alvos foram localizados em cidades do interior cearense, como Sobral, e também em Juazeiro, na Bahia.





Segundo o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, delegado Ricardo Pinheiro, a maioria dos investigados estava em liberdade e foi localizada a partir de um trabalho de inteligência conduzido ao longo dos últimos meses. A expectativa, de acordo com ele, é de que o número de prisões aumente ao longo do dia, à medida que novas diligências forem concluídas.





As investigações que deram origem à operação foram conduzidas pela Draco Sul, sediada em Juazeiro do Norte, e tiveram como ponto de partida disputas territoriais registradas no município de Milagres, na região do Cariri. A apuração identificou a tentativa de um grupo com base em Fortaleza de expandir sua área de atuação para o interior do estado.





De acordo com a polícia, esse movimento de avanço entre facções tem sido um dos principais fatores por trás da escalada da violência em cidades estratégicas. A ofensiva desta quinta-feira busca justamente interromper essa expansão e desarticular a estrutura do grupo antes da consolidação de novas bases criminosas.





Durante as ações, os agentes também apreenderam celulares, documentos e outros materiais que devem passar por análise e podem contribuir para o aprofundamento das investigações.





Os suspeitos capturados foram encaminhados para unidades policiais e permanecem à disposição da Justiça. Um balanço consolidado da operação, com o número final de presos e detalhes sobre os alvos, deve ser divulgado após a conclusão dos trabalhos.





A Polícia Civil reforça que informações da população podem ser repassadas de forma anônima, auxiliando no enfrentamento às organizações criminosas no estado.



