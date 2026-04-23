VÍDEO: declaração em rádio gera debate sobre respeito à identidade de gênero em Sobral

Uma declaração feita pelo radialista Gilmar Bastos durante programa na Rádio Tupinambá FM, em Sobral, gerou repercussão e críticas ao abordar a composição feminina da Câmara Municipal. Ao comentar o tema, o comunicador citou quatro vereadoras — Micheline Ibiapina, Fransquinha do Povo, Karine Ribeiro e Socorro Brasileiro — e, ao ser alertado sobre a ausência do nome de Pamela Nara, fez questão de diferenciá-la como uma mulher trans, afirmando que estava se referindo a “mulheres”.





A fala foi interpretada por ouvintes e internautas como desrespeitosa, provocando reação nas redes sociais e ampliando o debate sobre inclusão, identidade de gênero e representatividade na política local.





Especialistas apontam que o entendimento jurídico brasileiro já consolidou a proteção contra discriminação por identidade de gênero. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26 (ADO 26) e o Mandado de Injunção 4733, equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, conforme a Lei nº 7.716/1989. Além disso, o Recurso Extraordinário 670.422 reconhece o direito à identidade de gênero, garantindo que pessoas trans sejam tratadas conforme sua identidade.





Diante desse contexto, a declaração reacende discussões sobre os limites da liberdade de expressão e o respeito às identidades, especialmente em espaços públicos e de comunicação de massa.





Até o momento, não houve posicionamento oficial do radialista ou da emissora sobre o episódio.