quinta-feira, 5 de março de 2026

POR UM FIO: Homem se joga na frente de VLT e salva pedestre com deficiência auditiva distraído; VEJA VÍDEO

quinta-feira, março 05, 2026

Um homem se jogou na frente de um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) para salvar um pedestre que caminhava distraído na via férrea no Bairro Junco, em Sobral (CE), na última segunda (2). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem, mesmo de longe, percebe que o pedestre não tinha visto a aproximação do VLT. Ele sinalizou para o condutor do VLT, correu para a frente do equipamento e empurrou o pedestre para uma calçada. Os dois ficaram sem ferimentos. Com informações de InforMoney

