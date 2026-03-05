Bispo de Sobral participa de audiência com o Papa durante agenda no Vaticano

O bispo da Diocese de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, participou na manhã desta quarta-feira (4) da catequese da Audiência Geral com o Papa Leão XIV, realizada no Vaticano.





O bispo esteve acompanhado do Monsenhor Nonato Timbó e do professor José Luís Lira. O grupo está em Roma para cumprir uma agenda importante relacionada à Causa do Servo de Deus Waldir Lopes de Castro.





A comitiva realiza a entrega da documentação da fase diocesana do processo de beatificação ao Dicastério para as Causas dos Santos, órgão da Santa Sé responsável por analisar os processos de reconhecimento oficial de santidade na Igreja Católica.





A fase diocesana da causa foi encerrada no dia 12 de dezembro, durante cerimônia realizada na Praça do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no município de Marco. A partir da entrega da documentação, o processo passa oficialmente para a chamada fase romana, etapa em que o Vaticano analisa a vida, as virtudes e possíveis milagres atribuídos ao candidato à beatificação.





Para a Igreja local, o momento representa um avanço significativo na caminhada rumo ao reconhecimento da santidade de vida do Servo de Deus Waldir Lopes de Castro, sacerdote ligado ao clero da Diocese de Sobral e lembrado pela dedicação pastoral e pelo testemunho de fé.