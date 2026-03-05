Falsa pastora é investigada por extorquir idosas com ameaças religiosas em Manaus

Uma investigação conjunta das polícias civis do Pará e do Amazonas resultou na prisão preventiva de uma mulher, nesta segunda-feira (2), em Manaus, acusada de liderar um esquema de extorsão contra idosas. Segundo a polícia, a suspeita se apresentava como pastora evangélica para ganhar a confiança das vítimas e utilizava ameaças de cunho religioso para obrigá-las a transferir dinheiro.





O caso teve início no Pará, onde duas idosas, de 79 e 87 anos, foram convencidas a realizar transferências bancárias sob a justificativa de ajudar na liberação de um suposto noivo estrangeiro, que teria sido preso pela Polícia Federal. Para manter o envio constante de valores, a investigada afirmava que as vítimas seriam impedidas de entrar no “reino dos céus” caso deixassem de contribuir financeiramente.









Idosas transferiram R$ 57 mil e ficaram endividadas





De acordo com a apuração policial, uma das vítimas transferiu R$ 32 mil, enquanto a outra enviou R$ 25 mil, totalizando R$ 57 mil em prejuízo. O golpe causou sérios impactos financeiros às idosas, que passaram a depender da ajuda de familiares para custear despesas básicas do dia a dia.





Após receber os valores, a suspeita fugiu para Manaus. Mesmo distante, ela ainda tentou dificultar as investigações ao orientar uma das vítimas a apagar o histórico de conversas em aplicativos de mensagens, na tentativa de eliminar provas do crime.









Operação Custos Senex





A prisão ocorreu no âmbito da Operação Custos Senex, que tem como foco o combate a fraudes, extorsões e abusos psicológicos praticados contra pessoas idosas. A mulher foi localizada na capital amazonense, conduzida à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI) e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional.





Ela permanece à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de extorsão qualificada. As investigações continuam para apurar se há outras vítimas envolvidas no esquema. Confira a reportagem completa:





Fonte: CM7